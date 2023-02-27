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18 минут назад

SCMP: все решения на Украине принимают Вашингтон и Брюссель

Газета.Ru

Все решения за украинские власти принимаются в Вашингтоне и Брюсселе, пишет колумнист китайской газеты South China Morning Post (SCMP) Алекс Ло.

SCMP: все решения на Украине принимают Вашингтон и Брюссель
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, Киев отказался от китайского плана по мирному урегулированию под давлением западных партнеров.

«Вашингтон готов поставлять Украине все оружие для борьбы с русскими до последнего человека, пока украинцы готовы служить пушечным мясом. Они (западне партнеры. — «Газета.Ru») с удовольствием подскажут им, где, когда и в кого стрелять и из какого оружия стрелять. Но сама природа и цель войны определяются уже не в Киеве, а диктуются в Вашингтоне и Брюсселе», — пишет Ло.

Колумнист подчеркнул, что у Украины нет той свободы выбора и действий, какая была в начале конфликта.

В мире,Алекс Ло,
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