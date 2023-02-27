SCMP: все решения на Украине принимают Вашингтон и Брюссель

Все решения за украинские власти принимаются в Вашингтоне и Брюсселе, пишет колумнист китайской газеты South China Morning Post (SCMP) Алекс Ло.
По его словам, Киев отказался от китайского плана по мирному урегулированию под давлением западных партнеров.
«Вашингтон готов поставлять Украине все оружие для борьбы с русскими до последнего человека, пока украинцы готовы служить пушечным мясом. Они (западне партнеры. — «Газета.Ru») с удовольствием подскажут им, где, когда и в кого стрелять и из какого оружия стрелять. Но сама природа и цель войны определяются уже не в Киеве, а диктуются в Вашингтоне и Брюсселе», — пишет Ло.
Колумнист подчеркнул, что у Украины нет той свободы выбора и действий, какая была в начале конфликта.