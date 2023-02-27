SCMP: все решения на Украине принимают Вашингтон и Брюссель

«Вашингтон готов поставлять Украине все оружие для борьбы с русскими до последнего человека, пока украинцы готовы служить пушечным мясом. Они (западне партнеры. — «Газета.Ru») с удовольствием подскажут им, где, когда и в кого стрелять и из какого оружия стрелять. Но сама природа и цель войны определяются уже не в Киеве, а диктуются в Вашингтоне и Брюсселе», — пишет Ло.