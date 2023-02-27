В Виннице из-за перебоев с электричеством остановилась водопроводная станция

Работа главной водопроводной станции в городе Виннице остановлена в понедельник днем из-за перебоев в энергоснабжении. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.
"В облводоканале сообщили о возможном снижении давления воды в Виннице. Как отметили на предприятии, причина - остановка всех насосов на главной водопроводной станции города из-за перебоев в электроснабжении. Перебои длились всего одну минуту, однако этого хватило, чтобы по всему городу резко снизилось давление воды в сетях", - говорится в сообщении в Telegram-канале горсовета.
В понедельник в компании "Укрэнерго" сообщили, что в энергосистеме страны дефицит мощности отсутствует и не прогнозируется. По ее данным, единственным регионом, где идут аварийные отключения электричества, остается Одесская область. Ранее украинские СМИ сообщали об отключении в Одессе и Одесской области электричества, прекращении подачи воды и остановке работы городского электротранспорта.