В Виннице из-за перебоев с электричеством остановилась водопроводная станция

"В облводоканале сообщили о возможном снижении давления воды в Виннице. Как отметили на предприятии, причина - остановка всех насосов на главной водопроводной станции города из-за перебоев в электроснабжении. Перебои длились всего одну минуту, однако этого хватило, чтобы по всему городу резко снизилось давление воды в сетях", - говорится в сообщении в Telegram-канале горсовета.