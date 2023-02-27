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13 минут назад

Лукашенко раскритиковал белорусские ударные беспилотники

Газета.Ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике производство современных ударных беспилотников в республике. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Лукашенко раскритиковал белорусские ударные беспилотники
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По его словам, производство белорусских БПЛА до сих пор находится на низком уровне.

Глава государства напомнил, что в октябре прошлого года побывал на полигоне Обуз-Лесновский, где ему показали разработки военной промышленности, в том числе беспилотники. Президент отметил, что Вооруженные силы Белоруссии успешно показали возможности дронов.

«Но должен сказать — это не то, что сегодня нужно. Вернее, то, что нужно, но более современные ударные беспилотные летательные аппараты мы, к сожалению, делаем на низком уровне», — сказал Лукашенко, добавив, что республика уделяет значительное внимание средствам радиоэлектронной борьбы с БПЛА.

В мире,Александр Лукашенко,
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