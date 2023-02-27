Лукашенко раскритиковал белорусские ударные беспилотники

«Но должен сказать — это не то, что сегодня нужно. Вернее, то, что нужно, но более современные ударные беспилотные летательные аппараты мы, к сожалению, делаем на низком уровне», — сказал Лукашенко, добавив, что республика уделяет значительное внимание средствам радиоэлектронной борьбы с БПЛА.