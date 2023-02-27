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39 минут назад

В Турции объяснили отказ одобрить вступление Швеции в НАТО

Lenta.ru

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что сейчас Анкара не может одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО. Трансляция пресс-конференции доступна в Twitter дипведомства.

В Турции объяснили отказ одобрить вступление Швеции в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам министра, Швеция и Финляндия взяли на себя определенные обязательства в связи с намерением вступить в Североатлантический альянс.

«Со стороны Швеции мы не видим выполнения всех шагов, поэтому на данном этапе мы не можем одобрить ее вступление в альянс», — объяснил он отказ Анкары одобрить вступление страны в НАТО.

Чавушоглу отметил, что Стокгольм выполнил ряд требований, в частности, внес изменения в конституцию, однако при этом в стране по-прежнему действует Рабочая партия Курдистана, которая в Турции признана террористической. Дипломат добавил, что данная ситуация является скорее проблемой НАТО, а других претензий у Турции к Швеции и Финляндии нет.

Также в ходе пресс-конференции Чавушоглу рассказал, что трехсторонняя встреча представителей Турции, Швеции и Финляндии по членству в Североатлантическом альянсе состоится 9 марта в Брюсселе.

В июле 2022 года страны-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии. Эти государства станут частью альянса после того, как все страны-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении. На сегодняшний день членство Швеции и Финляндии в альянсе не ратифицировали Венгрия и Турция.

В мире,Мевлют Чавушоглу,Рабочая партия Курдистана,НАТО,МИД Турции,
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