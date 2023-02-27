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1 час назад

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Очакове

Никита Бородкин

Взрывы прогремели в Очакове в Николаевской области на юге Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Очакове
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что воздушная тревога в Николаевской области перед сообщением о взрывах не объявлялась. Причина происшествия пока неизвестна.

СМИ: воздушная тревога объявлена на востоке Украины

Напомним, что утром в понедельник, 27 февраля, воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Позднее ее отменили. За минувшую ночь сирены также звучали в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее также сообщалось о трех взрывах ночью в подконтрольном киевским властям Запорожье и о трех взрывах в Хмельницком. В Киеве взрыв прозвучал в левобережной части города.

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