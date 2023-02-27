Украинские СМИ сообщили о взрывах в Очакове

Взрывы прогремели в Очакове в Николаевской области на юге Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

Отмечается, что воздушная тревога в Николаевской области перед сообщением о взрывах не объявлялась. Причина происшествия пока неизвестна.

Напомним, что утром в понедельник, 27 февраля, воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Позднее ее отменили. За минувшую ночь сирены также звучали в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.