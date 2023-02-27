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16 минут назад

МИД КНР: США не имеют права указывать России и Китаю

Никита Бородкин

США не имеют права указывать России и Китаю как им развивать свои двусторонние отношения. Как сообщает РИА Новости, официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин не будет мириться с давлением Вашингтона.

МИД КНР: США не имеют права указывать России и Китаю
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ходе брифинга в понедельник, 27 февраля, она прокомментировала предупреждения со стороны американских политиков в адрес Пекина о последствиях в случае поставок Китаем оружия в Россию. Мао Нин подчеркнула, что США не имеют права распоряжаться российско-китайскими отношениями.

Представитель ведомства напомнила, что США не только отправляют оружие на поле боя на Украине, но и нарушают положения трех китайско-американских совместных коммюнике, постоянно продавая передовое оружие Тайваню. Вместе с тем Китай продвигает мирные переговоры и политическое решение украинского кризиса.

Напомним, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о последствиях в случае поставок вооружений Москве. После этого советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Китай должен сам решать, помогать ли России в конфликте, однако должен учитывать «реальные издержки», которые ждут КНР в случае поддержки Москвы.

В мире,Мао Нин,Джейк Салливан,Энтони Блинкен,
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