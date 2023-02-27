МИД КНР: США не имеют права указывать России и Китаю

США не имеют права указывать России и Китаю как им развивать свои двусторонние отношения. Как сообщает РИА Новости, официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин не будет мириться с давлением Вашингтона.

В ходе брифинга в понедельник, 27 февраля, она прокомментировала предупреждения со стороны американских политиков в адрес Пекина о последствиях в случае поставок Китаем оружия в Россию. Мао Нин подчеркнула, что США не имеют права распоряжаться российско-китайскими отношениями.

Представитель ведомства напомнила, что США не только отправляют оружие на поле боя на Украине, но и нарушают положения трех китайско-американских совместных коммюнике, постоянно продавая передовое оружие Тайваню. Вместе с тем Китай продвигает мирные переговоры и политическое решение украинского кризиса.