В ООН рассказали о росте нищеты и превосходства белых

Во всем мире впервые за десятилетие наблюдается рост крайней нищеты, голода, антисемитизма, расизма и превосходства белых. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, его слова приводит РИА Новости.

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По его словам, мир больше не движется вперед, а повернулся вспять. Он обратил внимание, что в 2023 году во всем мире 339 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи, что на 25 процентов больше, чем в 2022-м.

«Во всем мире процветают антисемитизм, антимусульманский фанатизм, преследования христиан, расизм и идеология превосходства белой расы», — рассказал Гутерриш на открытии 52-й сессии СовеСовета по правам человека в Женеве.

Генсек также указал на преследование и ненависть в отношении религиозный, языковых, этнических и ЛГБТКА+ меньшинств.