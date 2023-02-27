Президент Приднестровья оценил опасность для республики со стороны Украины

Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил об отсутствии реальной опасности для непризнанного государства после появления информации от Минобороны РФ о возможных провокациях со стороны Украины. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики, об этом он сказал по итогам совещания, на котором обсуждалась ситуация по внешнему периметру Приднестровья.

В ходе встречи с членами правительства Красносельский назвал обстановку напряженной, призвав при этом соблюдать спокойствие. Глава республики подчеркнул, что если народу будет угрожать реальная опасность, то он безотлагательно проинформирует об этом граждан.

Также в пресс-службе президента призвали жителей Приднестровья не поддаваться паническим настроениям.

Напомним, что ранее в Минобороны РФ заявили, что Украина в ближайшее время планирует осуществить провокацию против Приднестровья, использовав для этого подразделения Вооруженных сил Украины и националистов. В ведомстве подчеркивали, что предлогом для вторжения станет инсценировка наступление российских войск с территории непризнанной республики.