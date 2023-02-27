Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель в ежедневном блоге прокомментировал план Китая по урегулированию на Украине. Он отметил, что политический блок изучит документ, но уже сейчас считает, что в нем не хватает важных позиций.

Глава евродипломатии указал, что на самом деле «позиционный документ» Пекина не является мирным планом, он повторяет хорошо известную точку зрения КНР, Евросоюз ее частично разделяет, однако готов заявить о недостающих моментах.

«Мы, конечно, будем его анализировать, но уже сейчас понятно, что ключевая проблема в том, что он не очень отличает агрессора от жертвы, ставя стороны на равный уровень», — резюмировал Боррель.

МИД Китая представил документ с позицией по урегулированию кризиса вокруг Украины. Он опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства и состоит из 12 пунктов.

В документе КНР призывает к прекращению огня и боевых действий, акцентирует внимание на недопустимости дальнейшей эскалации конфликта и его выхода из-под контроля. Кроме того, Пекин указывает на необходимость противодействовать применению или угрозе использования ядерного оружия.

В китайском плане по урегулированию конфликта также подчеркивается, что единственным выходом из украинского кризиса является диалог. Прямые переговоры между Россией и Украиной следует возобновить как можно скорее, следует создать для этого условия и платформу, считают в Пекине.

Помимо этого, Китай выступил против односторонних санкций, которые лишь создают новые проблемы, и призвал отказаться от менталитета холодной войны и уважать законные интересы всех стран.

Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в разрешении украинского кризиса, подчеркивается в документе.

Во вторник украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И поделился с ним ключевыми позициями по урегулированию конфликта. При этом Кулеба отметил, что Киев изучит план Китая после получения полного текста.

В среду Ван И встретился с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Как сообщали в российском МИД, на встрече с Лавровым план урегулирования ситуации не обсуждался.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус прокомментировал мирный план КНР по урегулированию украинского кризиса. Он подчеркнул в интервью Deutschlandfunk, что в ФРГ будут судить о политике Китая по действиям, а не по словам.

Писториус подчеркнул, что конкретные сроки проведения мирных переговоров определят Россия и Украина. Министр добавил, что Пекин не властен принимать решения о том, кто будет вести дискуссию о мире.

Глава ведомства отметил, что, вместе с тем, приветствует китайский план «как инициативу, за которой должны последовать действия».

По словам Писториуса, к нему одновременно поступили сведения о том, что Китай якобы собирается поставлять российским военным беспилотники, и о том, что власти КНР выступили с мирной инициативой.

На фоне этого, подчеркнул министр, следует судить о Пекине по «его действиям, а не по заявлениям».

Глава ведомства уточнил, что если данные о поставках вооружений подтвердятся, то это поставит «под вопрос надежность Китая».

У НАТО отсутствует доверие к плану Китая по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Таллине, его слова приводит ТАСС.

«К Китаю нет большого доверия, так как они не смогли осудить вторжение России. И они подписали соглашение о безграничной дружбе с Россией перед вторжением», — заявил Столтенберг, комментируя план, предложенный КНР.

Президент США Джо Байден считает, что представленный Китаем мирный план по Украине не выгоден никому, кроме России. Такое мнение он выразил в интервью американскому телеканалу ABC News по случаю годовщины начала специальной военной операции России на Украине.

«Я не видел в этом плане ничего, что свидетельствовало бы о том, что в нем содержится что-то, что было бы выгодно кому-либо другому, за исключением России, если бы этот китайский план был выполнен», — сказал Байден.

В интервью он также рассказал о своем разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшемся летом 2022 года, в котором он предупредил его об экономических последствиях помощи России.

Белый дом развернул войну против китайского мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Глава ЦРУ Уильям Бёрнс подтвердил эту позицию властей США в интервью телеканалу CBS. Он согласен со словами президента США Джо Байдена о том, что мирный план Пекина выгоден лишь Москве.

Напомним, мирный план КНР, заявленный как «Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса», был опубликован на сайте китайского МИД 24 февраля.

Но Бёрнс, как и администрация Байдена, уверен, что в этом документе прослеживается настрой Китая помочь России оружием.

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«Мы уверены в том, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления военной техники России», - сказал Бёрнс.

Он также отметил, что Китай стремится установить контроль над Тайванем и «амбиции» главы КНР Си Цзиньпина в этом вопросе явно просматриваются.

В мирный план Китая, который состоит из 12 пунктов, стоит добавить тезис о выводе войск России из зоны спецоперации. Об этом заявил канцлер германии Олаф Шольц во время визита в Индию. Однако с этим пунктом план станет невыполнимым, поскольку власти РФ четко дали понять: вывод войск из зоны СВО невозможен, пока Россия не достигнет своих целей.

«С моей точки зрения, нет четкой линии, которая бы говорила: российские войска также должны быть выведены», — заявил Шольц. Его слова приводит немецкий канал Welt.

Китай 24 февраля опубликовал план по мирному урегулированию конфликта на Украине, который состоял из 12 пунктов. Самые главные тезисы были направлены на ограничение эскалации конфликта на Украине и подписание мирного договора.

Российское руководство отмечало, что спецоперация не окончится, пока не будут выполнены конкретные цели. Обсуждение мира на Украине должно происходить в тех условиях, при которых армия России будет оставаться в Донбассе, отмечал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что предложения МИД Китая по урегулированию кризиса вокруг Украины и готовность Киева их выслушать могут быть путем к мирному решению вопроса. Об этом он рассказал в эфире RMF FM.

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«Это всегда может быть путь к миру, и я считаю очень разумным то, как ведут себя украинские власти», — сказал Дуда.

По его словам, «нельзя недооценивать такого великого партнера и такую великую силу, как Китай».

Министерство иностранных дел Ирана сообщило о поддержке исламской республикой плана Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

«Настало время активизировать настоящую дипломатию, чтобы положить конец конфликту и действиям, которые разжигают войну, в том числе безосновательным обвинениям в адрес других стран и односторонним санкциям», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что поддерживают мирный план Китая и настроены на дипломатическое решение споров между странами. Отмечается, что Тегеран готов принимать участие в мирном урегулировании конфликта между Россией и Украиной, а также других вопросов, которые помогут облегчить жизни людей.

Власти Бразилии приветствуют китайскую инициативу по политическому урегулированию ситуации на Украине, намерены изучить ее пункты. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в МИД южноамериканского государства.

"Бразилия приветствует все инициативы, направленные на продвижение диалога и взаимопонимания между сторонами. Этому духу соответствует инициатива президента [Бразилии Луиса Инасиу] Лулы [да Силвы] по поиску взаимопонимания", - сообщили в ведомстве в ответ на вопрос агентства о реакции на публикацию МИД КНР позиции о путях урегулирования конфликта на Украине.

Как уточнили дипломаты, в Бразилиа рассматривают китайскую инициативу по Украине.

"Китайское предложение наряду с остальными рассматривается и будет обсуждаться в ходе предстоящих контактов президента Лулы и главы МИД Мауро Виэйры в предстоящие недели", - отметили в бразильском внешнеполитическом ведомстве.

Власти Казахстана поддерживают предложенный Китаем мирный план, состоящий из 12 пунктов, по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявили в МИД Казахстана.

«Республика Казахстан приветствует позицию Китайской Народной Республики по политическому урегулированию украинского кризиса», — говорится на официальном сайте ведомства.

Там добавили, что мирный план заслуживает поддержки, потому что разработан в соответствии с уставом ООН и основан на уважении территориальной целостности, суверенитета и независимости государств, а также призван завершить кровопролитие.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложения Китая по урегулированию являются не мирным планом, а размышлениями Пекина.

Zuma\TACC

«Мне кажется, что это был не мирный план Китая, не резолюция и не декларация. Это не инфраструктура для чего-то. Мне кажется, что Китай показал свои мысли на этот счёт», — приводит РИА Новости слова Зеленского на пресс-конференции.

Он отметил, что считает сам факт обсуждения украинского конфликта Китаем положительным изменением.