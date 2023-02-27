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1 час назад

FT: Макрон посетит Африку «в положении слабости»

Елена Прошина

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Африку будет проходить «в положении слабости». Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на газету The Financial Times.

СМИ: Макрон едет в Африку "в положении слабости"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отмечает в своей статье французский журналист Антуан Гласер, в Африке растет российское влияние, тогда как Франция после завершения антитеррористической операции «Бархан» занимает оборонительную позицию. В этой поездке Макрону предстоит «тяжелая битва» за то, чтобы привлечь на свою сторону африканские страны, в то время, как они стали все больше сопротивляться вмешательству колониальных держав в их дела.

В ходе своего африканского турне французский лидер посетит Габон, Анголу, Конго и Демократическую Республику Конго. Ранее во время своих предыдущих поездок Макрон пообещал реализовать новый подход «партнерства равных» в отношении региона, однако ему это с трудом удается.

Напомним, ранее Макрон заявил, что Франция изменит модель военного присутствия в Сахеле. По его словам, операция «Бархан» будет завершена, вместо этого там начнет действовать международный альянс.

В мире,Эммануэль Макрон,
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