СМИ: Макрон едет в Африку "в положении слабости"

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Африку будет проходить «в положении слабости». Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на газету The Financial Times.

Как отмечает в своей статье французский журналист Антуан Гласер, в Африке растет российское влияние, тогда как Франция после завершения антитеррористической операции «Бархан» занимает оборонительную позицию. В этой поездке Макрону предстоит «тяжелая битва» за то, чтобы привлечь на свою сторону африканские страны, в то время, как они стали все больше сопротивляться вмешательству колониальных держав в их дела.

В ходе своего африканского турне французский лидер посетит Габон, Анголу, Конго и Демократическую Республику Конго. Ранее во время своих предыдущих поездок Макрон пообещал реализовать новый подход «партнерства равных» в отношении региона, однако ему это с трудом удается.