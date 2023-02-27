В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

The Financial Times: президент Франции Макрон едет в Африку "в положении слабости"

Газета.Ru

Поездка президента Франции Эммануэля Макрона в Африку будет проходить «в положении слабости», пишет газета The Financial Times со ссылкой на французского журналиста и специалиста по Африке Антуана Гласера.

СМИ: Макрон едет в Африку "в положении слабости"
Фото: газета.ругазета.ру

Гласер отметил, что российское влияние на континенте растет, Франция же занимает оборонительную позицию после завершения антитеррористической операции «Бархан», а французские компании теряют долю рынка.

По словам эксперта, Макрону предстоит «тяжелая битва» в этой поездке, чтобы привлечь на свою сторону страны Африканского континента, который «все более сопротивляется вмешательству бывших колониальных держав в их дела».

Макрон собирается посетить Габон, Анголу, Конго и Демократическую Республику Конго, эта поездка станет 18-м визитом в Африку с момента вступления в должность в 2017 году, когда он пообещал реализовать новый подход «партнерства равных» в отношении региона, пишет FT. Достижение этой цели оказалось трудным для Макрона, отмечает автор статьи.

В 2022 году Мали покинули военнослужащие Франции, которые находились в регионе с 2014 года в рамках антитеррористической операции «Бархан».

Летом 2021 года Макрон объявлял, что Париж изменит модель военного присутствия в Сахеле: операция «Бархан» в ее нынешнем виде будет завершена, ей на смену придет международный альянс, куда войдут страны региона и другие партнеры.

Ранее МИД Франции обвинил Россию в ведении «неоколониальной политики» на континенте. Комментируя это заявление, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что это клинический случай, говорящий о попытке «переложить с больной головы на здоровую».

В мире,Эммануэль Макрон,Сергей Лавров,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий