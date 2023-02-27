СМИ: Макрон едет в Африку "в положении слабости"

Поездка президента Франции Эммануэля Макрона в Африку будет проходить «в положении слабости», пишет газета The Financial Times со ссылкой на французского журналиста и специалиста по Африке Антуана Гласера.

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Гласер отметил, что российское влияние на континенте растет, Франция же занимает оборонительную позицию после завершения антитеррористической операции «Бархан», а французские компании теряют долю рынка.

По словам эксперта, Макрону предстоит «тяжелая битва» в этой поездке, чтобы привлечь на свою сторону страны Африканского континента, который «все более сопротивляется вмешательству бывших колониальных держав в их дела».

Макрон собирается посетить Габон, Анголу, Конго и Демократическую Республику Конго, эта поездка станет 18-м визитом в Африку с момента вступления в должность в 2017 году, когда он пообещал реализовать новый подход «партнерства равных» в отношении региона, пишет FT. Достижение этой цели оказалось трудным для Макрона, отмечает автор статьи.

В 2022 году Мали покинули военнослужащие Франции, которые находились в регионе с 2014 года в рамках антитеррористической операции «Бархан».

Летом 2021 года Макрон объявлял, что Париж изменит модель военного присутствия в Сахеле: операция «Бархан» в ее нынешнем виде будет завершена, ей на смену придет международный альянс, куда войдут страны региона и другие партнеры.