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28 минут назад

Салливан отказался отвечать на вопрос о принадлежности Крыма

Елена Прошина

Помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал о целях США на Украине. При этом он не ответил на прямой вопрос о принадлежности Крыма. Об этом пишет РБК со ссылкой на NBC.

Салливан уклонился от ответа на вопрос о принадлежности Крыма
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, в первую очередь США сейчас сосредоточены на вопросах линии фронта и поставками оружия Киеву, а также усилении позиций Украины на переговорах. А будущее самой страны должен решать ее президент.

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«Сейчас надо сосредоточиться на ближайших целях. Нам надо действовать быстро и решительно, чтобы помочь украинцам вернуть территории вдоль линии соприкосновения», — сказал он.

При этом на вопрос о принадлежности полуострова Крым Салливан ответил уклончиво, что к решению этого вопроса Вашингтон придет позже.

Ранее Салливан говорил относительно Крыма, что вопросы его принадлежность украинцы должны решать при поддержке США. Однако в настоящий момент он считает этот вопрос «гипотетическим» и не собирается вдаваться в подробности.

В мире,Джейк Салливан,
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