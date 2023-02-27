Салливан уклонился от ответа на вопрос о принадлежности Крыма

Помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал о целях США на Украине. При этом он не ответил на прямой вопрос о принадлежности Крыма. Об этом пишет РБК со ссылкой на NBC.

По его словам, в первую очередь США сейчас сосредоточены на вопросах линии фронта и поставками оружия Киеву, а также усилении позиций Украины на переговорах. А будущее самой страны должен решать ее президент.

«Сейчас надо сосредоточиться на ближайших целях. Нам надо действовать быстро и решительно, чтобы помочь украинцам вернуть территории вдоль линии соприкосновения», — сказал он.

При этом на вопрос о принадлежности полуострова Крым Салливан ответил уклончиво, что к решению этого вопроса Вашингтон придет позже.