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1 час назад

Стали известны подробности переговоров по продлению зерновой сделки

Лера Букина

Стороны пока не затрагивали вопрос, касающийся конкретных сроков продления зерновой сделки. Об этом заявил осведомленный источник РИА Новости.

Стали известны подробности переговоров по продлению зерновой сделки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он уточнил, что сейчас «имеются различные варианты». В текущий период «идет очень сложный процесс», указал собеседник. По его словам, в настоящее время стороны ведут переговоры по деталям дальнейшей работы механизма.

Пока преждевременно говорить о сроках продления сделки, добавил источник агентства. Сейчас следует сосредоточиться на возможных тонкостях соглашения и устранить имеющиеся разногласия, добавил собеседник.

Срок действия зерновой сделки истечет 18 марта.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин высказался о продлении зерновой сделки в марте на следующие 120 дней. Он заявил, что позиция Москвы по данному вопросу не менялась. По словам высокопоставленного дипломата, без осязаемых результатов по реализации меморандума Россия - ООН, прежде всего по реальному снятию санкционных ограничений с российского сельхозэкспорта, концепция стамбульских пакетных договоренностей и простое продление украинского документа нецелесообразны.

Так называемую продуктовую или зерновую сделку заключили в Стамбуле Россия, Турция, Украина и ООН. Она предполагает безопасный вывоз зерна из украинских портов на мировые рынки.

В мире,Сергей Вершинин,МИД России,ООН,
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