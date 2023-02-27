Стали известны подробности переговоров по продлению зерновой сделки

Стороны пока не затрагивали вопрос, касающийся конкретных сроков продления зерновой сделки. Об этом заявил осведомленный источник РИА Новости.

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Он уточнил, что сейчас «имеются различные варианты». В текущий период «идет очень сложный процесс», указал собеседник. По его словам, в настоящее время стороны ведут переговоры по деталям дальнейшей работы механизма.

Пока преждевременно говорить о сроках продления сделки, добавил источник агентства. Сейчас следует сосредоточиться на возможных тонкостях соглашения и устранить имеющиеся разногласия, добавил собеседник.

Срок действия зерновой сделки истечет 18 марта.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин высказался о продлении зерновой сделки в марте на следующие 120 дней. Он заявил, что позиция Москвы по данному вопросу не менялась. По словам высокопоставленного дипломата, без осязаемых результатов по реализации меморандума Россия - ООН, прежде всего по реальному снятию санкционных ограничений с российского сельхозэкспорта, концепция стамбульских пакетных договоренностей и простое продление украинского документа нецелесообразны.