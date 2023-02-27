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1 час назад

СМИ: воздушная тревога объявлена по всей Украине

Никита Бородкин

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-ресурс по оповещению населения.

СМИ: воздушная тревога объявлена по всей Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным карты, предупреждение прозвучало практически одновременно во всех регионах в 9:25 мск. О взрывах местные СМИ пока не сообщали.

Ранее утром предупреждение уже объявляли на востоке страны, а ночью оно действовало в Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской. Незадолго до этого сирены звучали в Киеве и столичном регионе, а также в Черниговской области.

Напомним, что Россия регулярно наносит удары по объектам инфраструктуры Украины. Они начались с 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявлял, что следствие подтвердило ранее озвученную российскими властями версию о причастности к взрыву украинских спецслужб.

В мире,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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