СМИ: воздушная тревога объявлена по всей Украине

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-ресурс по оповещению населения.

По данным карты, предупреждение прозвучало практически одновременно во всех регионах в 9:25 мск. О взрывах местные СМИ пока не сообщали.

Ранее утром предупреждение уже объявляли на востоке страны, а ночью оно действовало в Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской. Незадолго до этого сирены звучали в Киеве и столичном регионе, а также в Черниговской области.