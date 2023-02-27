На Западе пришли к неприятному выводу об отношении мира к России

Реакция мира на конфликт на Украине стала неприятным открытием для стран Запада, которые игнорируют мнение других государств. Такое мнение высказала колумнист Мариам Мартинес-Баскуньян в статье для испанской газеты El Pais.

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По ее мнению, заявления президента США Джо Байдена в Польше, который назвал украинский конфликт «борьбой демократий и автократий», а себя — защитником «свободного мира», не близки большинству государств «глобального Юга». Мартинес-Баскуньян подчеркнула, что происходящее стало для Запада «унизительным опытом», ведь мир начал интересоваться неприсоединившимся к нему.

В публикации отмечается, что ООН обратила внимание на голоса «обездоленных», которые желают автономности по принятию решений. В частности, Бразилия предлагает свой мирный план по Украине, Турция активно поддерживает связь с Россией и не желает поддерживать антироссийские санкций, Китай сохраняет торговые отношения с Москвой и государствами Запада, также предлагая свой мирный план.

«Но мы в Европе ошибаемся, борясь с этими инициативами, стремясь непоколебимо следовать нашему героическому повествованию о свободном мире, сражающимся с осью зла. Что произойдет, если мы изменим нашу точку зрения и избавимся от своего высокомерия?» — задалась вопросом колумнист.