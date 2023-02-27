В Сеуле оценили дочь Ким Чен Ына в качестве наследницы в КНДР

Говорить о том, что дочь лидера КНДР Ким Чен Ына станет его наследницей пока рано. При этом она может ею стать, если у северокорейского президента нет сына. Об этом рассказал в интервью телеканалу CBS министр объединения Южной Кореи Квон Ён Се, пишет РИА Новости.

В СМИ девочку называют «Ким Чжу Э», она появилась на публике уже семь раз. Так, недавно она приняла активное участие в церемонии запуска строительства улицы в Пхеньяне. В прессе отмечается, что это все «крайне необычно», так как ранее лидеры страны не показывали своих наследников так открыто.

Пока точно неизвестно, сколько у Ким Чен Ына детей и есть ли у него ребенок мужского пола. Считается, что у президента есть сын, родившийся в 2010 году, но это пока не подтверждалось. Также есть информация о еще одном младшем ребенке, но какого он пола неизвестно.

«Касательно сына Ким Чен Ына был ряд предположений (что он есть – прим.), но никакой информации, которую можно с точностью утверждать. Если информация о первенце - сыне правдива, то действительно стоит рассматривать появления Ким Чжу Э как появления с целью пиара», - пояснил министр.