В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
31 минуту назад

В Сеуле оценили дочь Ким Чен Ына в качестве наследницы

Елена Прошина

Говорить о том, что дочь лидера КНДР Ким Чен Ына станет его наследницей пока рано. При этом она может ею стать, если у северокорейского президента нет сына. Об этом рассказал в интервью телеканалу CBS министр объединения Южной Кореи Квон Ён Се, пишет РИА Новости.

В Сеуле оценили дочь Ким Чен Ына в качестве наследницы в КНДР
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В СМИ девочку называют «Ким Чжу Э», она появилась на публике уже семь раз. Так, недавно она приняла активное участие в церемонии запуска строительства улицы в Пхеньяне. В прессе отмечается, что это все «крайне необычно», так как ранее лидеры страны не показывали своих наследников так открыто.

Пока точно неизвестно, сколько у Ким Чен Ына детей и есть ли у него ребенок мужского пола. Считается, что у президента есть сын, родившийся в 2010 году, но это пока не подтверждалось. Также есть информация о еще одном младшем ребенке, но какого он пола неизвестно.

«Касательно сына Ким Чен Ына был ряд предположений (что он есть – прим.), но никакой информации, которую можно с точностью утверждать. Если информация о первенце - сыне правдива, то действительно стоит рассматривать появления Ким Чжу Э как появления с целью пиара», - пояснил министр.

Напомним, Ким Чжу Э впервые появилась в публичном пространстве на пуске межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-17» 18 ноября. Это стало первым случаем, когда официальные СМИ Северной Кореи раскрыли внешность ребенка президента страны.

В мире,Чен Ким,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий