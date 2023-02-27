На Западе пришли к неприятному выводу об отношении мира к России во время украинского конфликта. Как заявила колумнист газеты El Pais Мариам Мартинес-Баскуньян, сложившаяся ситуация стала открытием для «высокомерных и самодовольных» западных стран, поскольку далеко не все разделили их позицию.

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Автор статьи отмечает, что риторика президента США Джо Байдена, который позиционирует конфликт на Украине как борьбу демократий и автократий, а себя — как защитника свободного мира, оказалась чуждой огромной части мира, глобальному Югу. Западная точка зрения на противостояние в европейской стране вызывает безразличие и гнев в странах, чьи трагедии игнорируются, добавила обозреватель.

Мартинес-Баскуньян указала, что ситуация на Украине стала унизительным опытом для Запада, поскольку у тех, кто не присоединился к его устремлениям, обнаружилась растущая международная значимость. В качестве примера колумнист привела Бразилию, которая предоставила мирный план по Украине, Турцию, отказавшуюся поддержать санкции, Китай, который сохранил торговые связи с Москвой. Их голоса начали иметь значение в ООН.

«Но мы в Европе ошибаемся, борясь с этими инициативами, стремясь непоколебимо следовать нашему героическому повествованию о свободном мире, сражающимся с осью зла. Что произойдет, если мы изменим нашу точку зрения и избавимся от своего высокомерия?» — задалась вопросом журналист.

Мартинес-Баскуньян заключила, что Европе следует задуматься о переоценке своего места в мире и начать работать над установлением многостороннего миропорядка для достижения стабильности и безопасности.