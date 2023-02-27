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55 минут назад

РИА Новости: Турция и ООН хотят гарантий от Запада по зерновой сделке

Газета.Ruиещё 1

Турция и ООН желают получить железобетонные гарантии по выходу российской агропродукции и аммиака на рынки, ждут от Запада их обнародования, что поможет продлению и эффективной работе зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с переговорами.

Турция и ООН озвучили условие Западу по зерновой сделке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы хотим получить гарантии от западных стран, что не будет никаких препятствий (по выходу российской продукции и аммиака)», — сказал источник.

В МИД РФ оценили целесообразность продления зерновой сделки

По его словам, в настоящее время есть «препятствия по логистике, страховке и оплате».

«Хотелось бы получить от западных стран железобетонные гарантии, причем чтобы это было обнародовано. Это, конечно же, поможет беспрепятственной работе черноморской зерновой инициативы», — заявил источник.

Ранее замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что Киев намерен запросить Турцию и ООН начать переговоры о продлении зерновой сделки еще как минимум на год и включить в нее больше украинских портов.

20 февраля РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что Турция и РФ могут обсудить на высшем уровне зерновую сделку в ближайшее время, но конкретной даты переговоров пока нет.

Условием заключения зерновой сделки России, Турции, Украины и ООН 22 июля 2022 года в Москве назвали снятие запрета на ввоз российских продуктов питания и удобрений. Россия в ответ разрешает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В мире,МИД России,ООН,
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