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19 минут назад

Карл III решил нарушить вековую традицию на церемонии коронации

Газета.Ruиещё 1

Британский король Карл III и его супруга Камилла отказались задействовать знаменитую 260-летнюю карету Gold State для поездки на церемонию коронации, пишет Daily Mail.

Карл III решил нарушить вековую традицию на церемонии коронации
Фото: ТАССТАСС

Традиционно она использовалась для коронации нового монарха, доставляя его из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство. Сообщается, что было выбрано другое транспортное средство.

По данным издания, карета Gold State отвезет короля и его супругу обратно во дворец. Елизавета II использовала Gold State для поездки на коронацию 1953 года. Но позже, в 2018 году, она призналась, что поездка была "ужасной", поскольку в карете 1762 года плохая подвеска – тряска на дороге очень ощутимая.

Ранее стало известно, что внуки королевы-консорта Камиллы сыграют особые роли на коронации Карла III.

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