Карл III решил нарушить вековую традицию на церемонии коронации

Традиционно она использовалась для коронации нового монарха, доставляя его из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство. Сообщается, что было выбрано другое транспортное средство.

По данным издания, карета Gold State отвезет короля и его супругу обратно во дворец. Елизавета II использовала Gold State для поездки на коронацию 1953 года. Но позже, в 2018 году, она призналась, что поездка была "ужасной", поскольку в карете 1762 года плохая подвеска – тряска на дороге очень ощутимая.