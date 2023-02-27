Спецоперация на Украине 27 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 27 февраля 2023 года.

Фото: ТАСС ТАСС

Экс-разведчик США предрек полный разгром ВСУ к осени 2023 года

Полный разгром украинской армии случится предстоящей осенью, сообщил в своем канале на YouTube американский военный аналитик, экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

Он считает, что Вооруженные силы бывшей советской республики не протянут до конца лета, так как у военных закончатся боеприпасы. Риттер заметил, что сторона, которая лишится снарядов в артиллерийской войне, обязательно проиграет.

Бывший разведчик спрогнозировал, что разгром и пленение украинских солдат случится к октябрю текущего года.

Ранее Риттер заявил, что после завершения спецоперации Россия станет одной из сильнейших стран во всем мире. Он указал, что Запад зря вступил в конфликт с Москвой.

ТАСС: в Донецке сообщили о ранении пяти мирных жителей в результате обстрелов ВСУ

Украинские Вооруженные силы открыли огонь по Донецкой народной республике, сообщает ТАСС.

В результате ранения получили пять человек из числа мирных жителей. За сутки Украина 26 раз обстреливала населенные пункты республики. Киев выпустил в общей сложности 119 ракет и снарядов.

Украинские военные применили ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, а также ударный беспилотник.

ВСУ в течение суток несколько раз обстреляли Курскую область

Украинские военные за сутки несколько раз обстреляли Курскую область, сообщает «Свободная пресса».

Как заявил глава региона Роман Старовойт, снаряды падали в Кореневском и Глушковском районах. В результате обстрела со стороны Киева никто не пострадал. Повреждений также не зарегистрировано.