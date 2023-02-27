Спецоперация на Украине 27 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 27 февраля 2023 года.
Полный разгром украинской армии случится предстоящей осенью, сообщил в своем канале на YouTube американский военный аналитик, экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
Он считает, что Вооруженные силы бывшей советской республики не протянут до конца лета, так как у военных закончатся боеприпасы. Риттер заметил, что сторона, которая лишится снарядов в артиллерийской войне, обязательно проиграет.
Бывший разведчик спрогнозировал, что разгром и пленение украинских солдат случится к октябрю текущего года.
Ранее Риттер заявил, что после завершения спецоперации Россия станет одной из сильнейших стран во всем мире. Он указал, что Запад зря вступил в конфликт с Москвой.
Украинские Вооруженные силы открыли огонь по Донецкой народной республике, сообщает ТАСС.
В результате ранения получили пять человек из числа мирных жителей. За сутки Украина 26 раз обстреливала населенные пункты республики. Киев выпустил в общей сложности 119 ракет и снарядов.
Украинские военные применили ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, а также ударный беспилотник.
Украинские военные за сутки несколько раз обстреляли Курскую область, сообщает «Свободная пресса».
Как заявил глава региона Роман Старовойт, снаряды падали в Кореневском и Глушковском районах. В результате обстрела со стороны Киева никто не пострадал. Повреждений также не зарегистрировано.
Исключение – сбой в подаче электроэнергии в селе Алексеевка. В настоящее время ведутся ремонтные работы.