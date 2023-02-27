Новое землетрясение произошло в Индонезии

В районе острова Сулавеси в Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5.
Как сообщает МК, эпицентр толчков находился в 101 км к юго-востоку от города Палу. В нем проживает около 282 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 12 км.
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Сегодня землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло на границе Китая и Киргизии. Чуть ранее в том же районе произошло землетрясение магнитудой 5,9. Его толчки ощущались в Алма-Ате.
Накануне сообщалось о землетрясении на границе Турции и Сирии. Его магнитуда достигла 4,4 балла. Эпицентр располагался на расстоянии 25 километров к юго-западу от города Антакья, в котором проживают порядка 210 тысяч человек