Global Times: попытки изолировать РФ приведут Запад к затяжному кризису

Обозреватели китайского портала Global Times высказали мнение, что новый виток санкций Запада и попыток изолировать Россию омрачает перспективу диалога и приводит к раскручиванию кризиса. Об этом говорится в соответствующей статье.

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Авторы портала считают, что упорство Евросоюза и США по части антироссийских санкций Москвы из международного пространства выглядит как попытка затянуть конфликт на Украине.

Как отметил старший научный сотрудник Китайского института международных исследований Ли Цзыго, слова которого приводятся в материале, такие действия Запада являются дипломатическими и символическими жестами для выражения своего разочарования.