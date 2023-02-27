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11 минут назад

Global Times: попытки изолировать Россию приведут Запад к затяжному кризису

Газета.Ruиещё 4

Обозреватели китайского портала Global Times высказали мнение, что новый виток санкций Запада и попыток изолировать Россию омрачает перспективу диалога и приводит к раскручиванию кризиса. Об этом говорится в соответствующей статье.

Global Times: попытки изолировать РФ приведут Запад к затяжному кризису
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Авторы портала считают, что упорство Евросоюза и США по части антироссийских санкций Москвы из международного пространства выглядит как попытка затянуть конфликт на Украине.

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Как отметил старший научный сотрудник Китайского института международных исследований Ли Цзыго, слова которого приводятся в материале, такие действия Запада являются дипломатическими и символическими жестами для выражения своего разочарования.

25 февраля Евросоюз одобрил десятый пакет санкций против РФ в связи с проведением спецоперации на Украине. В частности, были введены рестрикции в отношении 121 физического и юридического лица, а также значительные новые ограничения на импорт и экспорт. Кроме того, были запрещены российские «пропагандистские» СМИ, а также транзит через Россию экспортируемых из ЕС товаров и технологий двойного назначения.

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