Global Times: попытки изолировать РФ приведут Запад к затяжному кризису

Обозреватели китайского портала Global Times высказали мнение, что новый виток санкций Запада и попыток изолировать Россию омрачает перспективу диалога и приводит к раскручиванию кризиса. Об этом говорится в соответствующей статье.
Авторы портала считают, что упорство Евросоюза и США по части антироссийских санкций Москвы из международного пространства выглядит как попытка затянуть конфликт на Украине.
Как отметил старший научный сотрудник Китайского института международных исследований Ли Цзыго, слова которого приводятся в материале, такие действия Запада являются дипломатическими и символическими жестами для выражения своего разочарования.
25 февраля Евросоюз одобрил десятый пакет санкций против РФ в связи с проведением спецоперации на Украине. В частности, были введены рестрикции в отношении 121 физического и юридического лица, а также значительные новые ограничения на импорт и экспорт. Кроме того, были запрещены российские «пропагандистские» СМИ, а также транзит через Россию экспортируемых из ЕС товаров и технологий двойного назначения.