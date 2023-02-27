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30 минут назад

В Германии рассказали о неудобной правде для Зеленского

Елена Прошина

Несмотря на заявления политиков Запада, Киеву и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «становится одиноко», сообщает Focus.

В Германии рассказали о неудобной правде для Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, слова могут создавать «дымовую завесу», из-за которой стороннему наблюдателю трудно разглядеть настоящие взаимоотношения между политиками. За заявлениями Запада в отношении поддержки Украины скрывается территория, населенная теми, кто бойкотирует ограничительные меры, пацифистами, а также противниками Украины на политическом олимпе. Отмечается, что эти группы делают события опасными для последней.

До сих пор существуют страны и компании, которые по экономическим интересам покупают в России товары, в том числе подсанкционные. Так, Польша продолжает закупать российскую нефть, Европа покупает российский газ, а российские товары под санкциями поступают в ФРГ.

Также во всем мире распространяются пацифистские настроения, и люди выступают за срочное прекращение конфликта вокруг Украины. При этом для Киева наибольшую опасность представляют политики, открыто выступающие против бесконечной накачки Украины оружием.

Среди них – губернатор Флориды Рон Десантис, а также экс-глава Белого дома Дональд Трамп, которые критикуют действующего лидера Джо Байдена за игнорирование интересов и забот американцев в угоду Киеву. Focus считает, что общественная поддержка Украины ослабевает.

В мире,Рон Десантис,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
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