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52 минуты назад

Президент Чехии Петр Павел допустил, что Украине придётся уступить территории России

RT на русском

Президент Чехии Петр Павел не исключил сценария, при котором Украине придётся пойти на территориальные уступки России для заключения мирного соглашения.

Президент Чехии допустил передачу Украиной своих территорий России
Фото: ТАССТАСС

Об этом информирует издание Suspilne.

«Сделаем всё, чтобы Украина в этом году одержала победу, но давайте также будем готовы к другим возможным результатам», — сказал чешский президент.

При этом он добавил, что выгоды от возвращения всей территории Украины могут обойтись «слишком неподъёмной ценой».

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что, если встанет вопрос о существовании России, он будет решён не на Украине.

Также сообщалось, что в столицах Европы задумались об урегулировании украинского конфликта до конца года.

В мире,Петр Павел,Дмитрий Медведев,
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