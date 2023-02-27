Глава европейской дипломатии отметил растущее напряжение в мире

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем еженедельном блоге рассказал, что на сегодняшний день в мире наблюдается рост напряжения и отметил, что у стран нет единства для того, чтобы справиться с этой проблемой.

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«Если смотреть за пределы Украины, то видно, что глобальные кризисы накапливаются, но глобальная реакция либо блокируется, либо является неадекватной», — заявил он.

По мнению Борреля, государствам не хватает лидерства и единства. Он подчеркнул, что украинский кризис и усиление напряженности между США и Китаем «рвут ткань» международного порядка, который основан на определенных правилах. Кроме того он отметил наличие более широкой глобальной повестки дня, которой необходимо уделить больше внимания.