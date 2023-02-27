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30 минут назад

Сын Трампа высмеял Зеленского

Елена Прошина

Сын бывшего американского лидера и бизнесмена Дональд Трамп-младший в с иронией высказался в адрес главы Украины Владимира Зеленского, сообщает «Ура.ру».

Сын Трампа высмеял Зеленского
Фото: ТАССТАСС

Он назвал его лидером «новой религии» и «движения психоза», который сменил бога Фаучи, сменил богиню Грету на посту лидера движения «левого» психоза. Трамп-младший предложил отдать Зеленскому все деньги, вне зависимости от того, сколько и зачем это нужно.

«Боги сказали свое слово!», — отметил сын предпринимателя.

Публикация набрала более 1,5 млн просмотров в Twitter.

Ранее сын Трампа обвинил Белый дом в желании оказывать финансовую поддержку Киеву даже в ущерб благополучию американских граждан. Он считает, что администрация президента Джозефа Байдена погружает страну в долги. Он указал, что Соединенные Штаты дают 130 млрд долларов Украине, при этом набрав долгов, которые страна не может себе позволить. По словам Трампа-младшего, их будут выплачивать дети и внуки.

Он также высмеял умение Зеленского выпрашивать деньги у западных стран. Сын Трампа опубликовал изображение с подписью: «За прошлый месяц я заработал 40 миллиардов долларов, работая из дома! Узнай, как!».

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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