Глава ЦРУ Бернс: Пекин сомневается в возможности вторжения на Тайвань

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин испытывает сомнения по поводу вторжения на Тайвань. Об этом сообщает APNews.

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По словам Бернса, несмотря на то, что Си Цзиньпин дал поручение своим вооруженным силам быть готовыми к вторжению на Тайвань в 2027 году, это не означает, что он действительно вторгнется на полуостров в 2027-м или каком-либо другом году.

«Наше суждение состоит в том, что Си Цзиньпин и его военное руководство сегодня сомневаются в том, смогут ли они совершить это вторжение», — пояснил Бернс.

Он добавил, что опыт президента Росси Владимира Путина на Украине мог также добавить сомнений руководству в Пекине.