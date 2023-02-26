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36 минут назад

Глава ЦРУ Бернс: Пекин сомневается в возможности вторжения на Тайвань

Газета.Ru

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин испытывает сомнения по поводу вторжения на Тайвань. Об этом сообщает APNews.

Глава ЦРУ Бернс: Пекин сомневается в возможности вторжения на Тайвань
Фото: РИА «Новости»РИА «Новости»

По словам Бернса, несмотря на то, что Си Цзиньпин дал поручение своим вооруженным силам быть готовыми к вторжению на Тайвань в 2027 году, это не означает, что он действительно вторгнется на полуостров в 2027-м или каком-либо другом году.

«Наше суждение состоит в том, что Си Цзиньпин и его военное руководство сегодня сомневаются в том, смогут ли они совершить это вторжение», — пояснил Бернс.

Он добавил, что опыт президента Росси Владимира Путина на Украине мог также добавить сомнений руководству в Пекине.

Ранее стало известно, что США в ближайшие месяцы планируют направить на Тайвань от 100 до 200 солдат в рамках усиления военного контингента на фоне «все более агрессивной военной позиции Китая».

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