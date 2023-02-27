В Белом доме оценили вопрос о будущем Крыма

США сейчас должны сосредоточиться на помощи Украине вернуть территории вдоль линии соприкосновения, а вопрос о принадлежности Крыма будет рассматриваться в будущем. Об этом в интервью телекомпании NBC заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Салливан указал, что "вопрос Крыма и вопрос того, что случится дальше - к этому мы еще придем".

"А сейчас надо сосредоточиться на ближайших целях. Нам надо действовать быстро и решительно, чтобы помочь украинцам вернуть территории вдоль линии соприкосновения", - сказал он.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности в интервью CNN не смог сказать, поддержит ли Вашингтон боевые действия Украины в Крыму.

"Что в итоге будет с Крымом в контексте этой войны и ее завершения - это предстоит определять украинцам, с поддержкой Соединенных Штатов. Но я не буду отвечать на гипотетический вопрос", - указал он, отвечая на вопрос о том, кому должен принадлежать полуостров по итогам конфликта.

Салливан добавил, что сейчас усилия Киева сосредоточены на боях на востоке страны, и именно на этом надо сфокусироваться, а не на Крыме.

"Сейчас мы говорим о контрнаступлениях на востоке и юге. Нам надо дать украинцам вооружения. Этим мы и занимаемся", - продолжил Салливан.

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