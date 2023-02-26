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27 минут назад

Боррель заявил о недостающих позициях в плане Китая по урегулированию на Украине

Lenta.ru

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель в ежедневном блоге прокомментировал план Китая по урегулированию на Украине. Он отметил, что политический блок изучит документ, но уже сейчас считает, что в нем не хватает важных позиций.

Боррель прокомментировал план Китая по урегулированию на Украине
Фото: 

Глава евродипломатии указал, что на самом деле «позиционный документ» Пекина не является мирным планом, он повторяет хорошо известную точку зрения КНР, Евросоюз ее частично разделяет, однако готов заявить о недостающих моментах.

Писториус прокомментировал мирный план КНР по урегулированию украинского кризиса

«Мы, конечно, будем его анализировать, но уже сейчас понятно, что ключевая проблема в том, что он не очень отличает агрессора от жертвы, ставя стороны на равный уровень», — резюмировал Боррель.

24 февраля власти Китая представили план по достижению мира на Украине, состоящий из 12 пунктов. В них Пекин призывает прекратить боевые действия и возобновить мирный диалог между Киевом и Москвой. КНР также призвала стороны конфликта отказаться от менталитета холодной войны.

В мире,Армия,Жозеп Боррель,ЕС,
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