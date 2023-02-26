Боррель прокомментировал план Китая по урегулированию на Украине

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель в ежедневном блоге прокомментировал план Китая по урегулированию на Украине. Он отметил, что политический блок изучит документ, но уже сейчас считает, что в нем не хватает важных позиций.

Фото:

Глава евродипломатии указал, что на самом деле «позиционный документ» Пекина не является мирным планом, он повторяет хорошо известную точку зрения КНР, Евросоюз ее частично разделяет, однако готов заявить о недостающих моментах.

«Мы, конечно, будем его анализировать, но уже сейчас понятно, что ключевая проблема в том, что он не очень отличает агрессора от жертвы, ставя стороны на равный уровень», — резюмировал Боррель.