В Белом доме оценили версию о лабораторном происхождении COVID-19

Министерство энергетики США действительно привлечено к исследованиям причин начала пандемии коронавируса. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщили в Белом доме.

Таким образом власти прокомментировали публикацию газеты The Wall Street Journal о причинах начала пандемии COVID-19. В Белом доме отметили, что точные причины утечки вируса остаются неизвестными, передает РИА Новости.

WSJ сообщила, что причиной пандемии коронавируса стала лабораторная утечка. По информации издания, к таким выводам пришло Министерство энергетики США, о чем доложило правительству.

ВОЗ сообщила о существенном снижении заболеваемости коронавирусом в мире. По информации организации, смертность в результате заражения COVID-19 также идет на спад.