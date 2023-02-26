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37 минут назад

Число погибших при землетрясениях в Турции составило 44 374

Деловая газета "Взгляд"

Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции составляет 44 374 человек, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер.

Число погибших при землетрясениях в Турции составило 44 374
Фото: 

Он также добавил, что поисково-спасательные работы завершены почти в 21 тыс. зданий. Спасатели сосредоточены на работах по разбору завалов, передает РИА «Новости».

Напомним, в пятницу число погибших в результате землетрясений в Турции составило 44 218 человек, сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям (АФАД) страны.

Также в пятницу землетрясение произошло в турецком городе Сивас. Днем ранее подземные толчки зафиксировали в турецкой провинции Хатай.

В мире,Происшествия,Юнус Сезер,
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