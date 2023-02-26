США предупредили Китай о рисках помощи России в украинском конфликте

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что Пекину следует самостоятельно решить вопрос о помощи России в украинском конфликте. Он добавил, что в случае, если Китай примет сторону Москвы, это приведет к значительным издержкам для него, пишет CNN.

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Салливан подчеркнул, что Штаты не вмешиваются в политику Китая. Вместе с тем, если Пекин решится на поставки России вооружений и военной техники, последствия будут для него вполне реальными.

«Если [КНР] пойдет этой дорогой, то придет к реальным издержкам для Китая», - пояснил чиновник.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус прокомментировал мирный план КНР по урегулированию кризиса на Украине.