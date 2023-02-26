Премьер-министр Украины оценил сроки примирения с Россией

Полноценного примирения Украины с Россией не произойдет как минимум в ближайшие 100 лет, заявил в беседе с Focus премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, основными условиями дружеского сосуществования соседних государств должны стать демократизация и демилитаризация России.

Примирение, сотрудничество – нет, не в ближайшие сто лет. Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной, — сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что Украина не согласна идти ни на какие территориальные уступки и компромиссы с Россией. Глава кабмина Украины заявил, что боевые действия на территории страны будут идти столько, сколько потребуется. По его словам, граждане всецело поддерживают политику действующих властей.