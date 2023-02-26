Премьер-министр Украины оценил сроки примирения с Россией

Полноценного примирения Украины с Россией не произойдет как минимум в ближайшие 100 лет, заявил в беседе с Focus премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, основными условиями дружеского сосуществования соседних государств должны стать демократизация и демилитаризация России.
Примирение, сотрудничество – нет, не в ближайшие сто лет. Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной, — сказал Шмыгаль.
Он подчеркнул, что Украина не согласна идти ни на какие территориальные уступки и компромиссы с Россией. Глава кабмина Украины заявил, что боевые действия на территории страны будут идти столько, сколько потребуется. По его словам, граждане всецело поддерживают политику действующих властей.
Также Шмыгаль заявил, что демилитаризовывать Россию нужно при помощи санкций, отказа от каких-либо сотрудничеств, конфискации финансовых активов за рубежом и военной помощи Украине.