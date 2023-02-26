Полиция Турции после землетрясений арестовала 188 застройщиков

Полиция Турции проводит масштабные следственные действия после землетрясений, которые разрушили несколько районов страны. Следователям удалось выявить среди руководителей и сотрудников компаний-застройщиков ряд подозреваемых, 188 из них арестованы, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что в период с 6 по 25 февраля в Турции произошли сильные землетрясения магнитудой от 3 до 7,7. Природная катастрофа разрушила тысячи зданий, унесла жизни свыше 40 тыс. человек.

Власти страны предположили, что многие многоквартирные дома разрушились из-за критических ошибок, допущенных при строительстве и последующих перепланировках.

На фоне этого, в стране начались массовые аресты застройщиков, подрядчиков, руководителей различных фирм, аффилированных со строительной отраслью.