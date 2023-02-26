Полиция Турции после землетрясений арестовала 188 застройщиков

Полиция Турции проводит масштабные следственные действия после землетрясений, которые разрушили несколько районов страны. Следователям удалось выявить среди руководителей и сотрудников компаний-застройщиков ряд подозреваемых, 188 из них арестованы, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Отмечается, что в период с 6 по 25 февраля в Турции произошли сильные землетрясения магнитудой от 3 до 7,7. Природная катастрофа разрушила тысячи зданий, унесла жизни свыше 40 тыс. человек.
Власти страны предположили, что многие многоквартирные дома разрушились из-за критических ошибок, допущенных при строительстве и последующих перепланировках.
На фоне этого, в стране начались массовые аресты застройщиков, подрядчиков, руководителей различных фирм, аффилированных со строительной отраслью.
Ранее сообщалось, что полиция выявила 564 подозреваемых. Силовики арестовали 160 из их. Кроме того, 175 фигурантов были отпущены под подписку о невыезде.