Саудовская Аравия выделит Украине более 400 миллионов долларов

Саудовская Аравия планирует выделить для помощи Украине 410 миллионов долларов. Об этом стало известно в воскресенье, 26 февраля.

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Во время встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд анонсировал выделение данного пакета.

В то же время дипломат подчеркнул, что королевство выступает за мирное разрешение конфликта России и Украины. Аль Сауд резюмировал, что работает с «друзьями на Украине» с целью смягчения экономических последствий кризиса, передает РБК.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot еще не поступили в распоряжение Вооруженных сил Украины. Министр отметил, что военные продолжают проходить обучение для работы с иностранной техникой.