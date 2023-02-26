В ФРГ прокомментировали план КНР по урегулированию украинского кризиса

Глава Минобороны Германии Борис Писториус прокомментировал мирный план КНР по урегулированию украинского кризиса. Он подчеркнул в интервью Deutschlandfunk, что в ФРГ будут судить о политике Китая по действиям, а не по словам. Об этом пишет ТАСС.

Писториус подчеркнул, что конкретные сроки проведения мирных переговоров определят Россия и Украина. Министр добавил, что Пекин не властен принимать решения о том, кто будет вести дискуссию о мире.

Глава ведомства отметил, что, вместе с тем, приветствует китайский план «как инициативу, за которой должны последовать действия».

По словам Писториуса, к нему одновременно поступили сведения о том, что Китай якобы собирается поставлять российским военным беспилотники, и о том, что власти КНР выступили с мирной инициативой.

На фоне этого, подчеркнул министр, следует судить о Пекине по «его действиям, а не по заявлениям».

Глава ведомства уточнил, что если данные о поставках вооружений подтвердятся, то это поставит «под вопрос надежность Китая».