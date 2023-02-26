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54 минуты назад

В США причиной пандемии COVID-19 назвали утечку из лаборатории

Lenta.ru

Причиной распространения коронавируса и пандемии COVID-19 стала утечка из лаборатории в Китае. К такому выводу пришло Минэнерго США. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с содержанием секретного доклада разведки, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

В США назвали причину пандемии COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ранее версию, связанную с лабораторным происхождением вируса, считало вероятной только Федеральное бюро расследований (ФБР), но теперь у нее прибавилось сторонников. Соответствующий доклад получили Белый дом и ключевые члены Конгресса.

Вместе с тем документе указывается, что другие части разведывательного сообщества придерживаются противоположного мнения относительно причин пандемии. Большая часть ведомств по-прежнему говорят о естественном происхождении коронавируса. Однако мнение Минэнерго представляется значимым, так как оно опирается на новые исследования и контролирует сеть национальных лабораторий США, многие из которых заняты биологическими исследованиями.

В мире,ФБР,
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