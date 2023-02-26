В США назвали причину пандемии COVID-19

Причиной распространения коронавируса и пандемии COVID-19 стала утечка из лаборатории в Китае. К такому выводу пришло Минэнерго США. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с содержанием секретного доклада разведки, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

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Ранее версию, связанную с лабораторным происхождением вируса, считало вероятной только Федеральное бюро расследований (ФБР), но теперь у нее прибавилось сторонников. Соответствующий доклад получили Белый дом и ключевые члены Конгресса.