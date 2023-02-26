Шольц назвал недостающий пункт в китайском плане по Украине

Китайский план урегулирования ситуации на Украине содержит верные замечания, в том числе о невозможности применения ядерного оружия, однако в нем недостает одного важного пункта. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает издание Welt.

В качестве обязательного условия глава немецкого правительства назвал действия российских войск.

«С моей точки зрения, отсутствует четкая линия, которая гласит: вывод российских войск также должен произойти», — подчеркнул он.

По словам Шольца, урегулирование конфликта не должно привести к «диктаторскому миру», а президенту России Владимиру Путину стоит принять во внимание этот аспект позиции Запада.

Под выводом российских войск Киев и его союзники подразумевают возвращение Украине территорий, которые принадлежали ей в период с 1991-го по начало 2014 года, в том числе Крыма. Согласно российскому законодательству, эти территории входят в состав России по итогам проведенных референдумов.