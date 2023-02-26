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7 минут назад

Ким Чен Ын и его дочь сфотографировались с лопатами в руках

Елена Прошина

Глава КНДР Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу Э лично взяли в руки лопаты, чтобы начать строительство новой улицы в Пхеньяне. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын и его дочь сфотографировались с лопатами в руках
Фото: соцсетисоцсети

Во время торжественной церемонии вождь взял лопату и символически бросил землю на место, где будет построена улица.

«В ознаменование начала строительства новой улицы в районе Сопхо г. Пхеньяна уважаемый товарищ Ким Чен Ын лично взял первую лопату вместе с кадрами партии и правительства», - говорится в сообщении.

Отмечается, что символически бросила лопату земли и любимая дочь вождя.

Это действо внушило присутствующей молодежи «большую энергию и смелость и она подняла бурные возгласы «Мансе!».

Кроме того, Ким Чен Ын лично нажал кнопку машины, запускающей салют.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын решил готовить дочь в преемники: скоро ее можно будет увидеть на политических мероприятиях.

В мире,Чен Ким,
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