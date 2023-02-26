Жители Берлина продолжили нести цветы к русскому танку

Жители Берлина продолжили нести букеты к подбитой в ходе СВО боевой машине после того, как вандалы скинули цветы с выставленного у посольства России танка, сообщают СМИ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщает РИА «Новости», российский танк продолжают посещать жители города, принося с собой цветы.

Чтобы остановить дальнейшее возложение цветов к месту событий приехал организатор установки танка журналист и автор книг про национал-социализм Вилянд Гибель. Он выставил перед танком ограждение, а также заявил, что это его проект, и если украинцам не нравятся цветы на танке, то им там не бывать.

Неравнодушные жители Берлина все равно продолжили через ограждение забрасывать цветы на танк.

Ранее сообщалось, что в Берлине вандалы растоптали и унесли все цветы с выставленного российского танка, к которому принесли сотни цветов в память о погибшем танковом экипаже, при этом полиция им не мешала.