В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
39 минут назад

Жители Берлина продолжили нести цветы к русскому танку

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Жители Берлина продолжили нести букеты к подбитой в ходе СВО боевой машине после того, как вандалы скинули цветы с выставленного у посольства России танка, сообщают СМИ.

Жители Берлина продолжили нести цветы к русскому танку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает РИА «Новости», российский танк продолжают посещать жители города, принося с собой цветы.

Чтобы остановить дальнейшее возложение цветов к месту событий приехал организатор установки танка журналист и автор книг про национал-социализм Вилянд Гибель. Он выставил перед танком ограждение, а также заявил, что это его проект, и если украинцам не нравятся цветы на танке, то им там не бывать.

Неравнодушные жители Берлина все равно продолжили через ограждение забрасывать цветы на танк.

Ранее сообщалось, что в Берлине вандалы растоптали и унесли все цветы с выставленного российского танка, к которому принесли сотни цветов в память о погибшем танковом экипаже, при этом полиция им не мешала.

Напомним, сторонники киевского режима поставили подбитый российский танк у посольства России в Берлине. Участники митинга против эскалации конфликта и за мирные переговоры стали возлагать к танку цветы и в итоге просто засыпали его ими.

В мире,Армия,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий