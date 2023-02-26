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53 минуты назад

В офисе Зеленского заявили Маску, что на Украине никогда не было госпереворотов

Газета.Ru

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в ответ на заявления американского предпринимателя Илона Маска отметил, что на Украине никогда не было государственных переворотов. Об этом он написал в своем Twitter.

Подоляк ответил Маску на слова о госперевороте на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Маск ранее написал в своем Twitter, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот.

«В Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты», — написал он.

Ранее американский предприниматель Илон Маск написал в Twitter о том, что люди не замечают опасности эскалации конфликта на Украине.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о риске расширения конфликта на Украине и о том, что мир скатывается к «более широкомасштабной войне». В ответ на это американский журналист Люк Рудковски в своем микроблоге призвал «не устраивать третью мировую войну».

Также Маск раскритиковал готовность Соединенных Штатов поддержать Украину в случае, если та попытается атаковать Крым.

До этого предприниматель прокомментировал мнение разработчика игр и программиста Ричарда Гэрриота о том, что танки устарели как современный вид оружия. По мнению Маска, танки являются смертельной ловушкой.

В мире,Михаил Подоляк,Антониу Гутерриш,Илон Маск,ООН,
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