Подоляк ответил Маску на слова о госперевороте на Украине

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в ответ на заявления американского предпринимателя Илона Маска отметил, что на Украине никогда не было государственных переворотов. Об этом он написал в своем Twitter.
Маск ранее написал в своем Twitter, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот.
«В Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты», — написал он.
Ранее американский предприниматель Илон Маск написал в Twitter о том, что люди не замечают опасности эскалации конфликта на Украине.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о риске расширения конфликта на Украине и о том, что мир скатывается к «более широкомасштабной войне». В ответ на это американский журналист Люк Рудковски в своем микроблоге призвал «не устраивать третью мировую войну».
Также Маск раскритиковал готовность Соединенных Штатов поддержать Украину в случае, если та попытается атаковать Крым.
До этого предприниматель прокомментировал мнение разработчика игр и программиста Ричарда Гэрриота о том, что танки устарели как современный вид оружия. По мнению Маска, танки являются смертельной ловушкой.