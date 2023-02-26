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17 минут назад

ФРГ опровергла предложение о "пакте" Украины с НАТО

Газета.Ruиещё 2

Представители немецкого правительства сообщили, что у ФРГ, Франции и Великобритании нет планов подписать с Украиной оборонительный пакт, о котором ранее писало The Wall Street Journal (WSJ), передает Tagesschau.

ФРГ опровергла предложение о "пакте" Украины с НАТО
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, вскоре после начала спецоперации началось обсуждение гарантий безопасности для Украины, но «уже несколько месяцев» по этой теме не было новых предложений.

«На недавней встрече канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона с украинским лидером Владимиром Зеленским этот вопрос вообще не играл никакой роли», — сказал представитель кабмина ФРГ.

24 февраля WSJ писало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и французский президент Эмманюэль Макрон во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским призвали его к началу переговоров с Россией.

В мире,Олаф Шольц,Эмманюэль Макрон,Владимир Зеленский,НАТО,
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