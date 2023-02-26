ФРГ опровергла предложение о "пакте" Украины с НАТО

Представители немецкого правительства сообщили, что у ФРГ, Франции и Великобритании нет планов подписать с Украиной оборонительный пакт, о котором ранее писало The Wall Street Journal (WSJ), передает Tagesschau.
По его словам, вскоре после начала спецоперации началось обсуждение гарантий безопасности для Украины, но «уже несколько месяцев» по этой теме не было новых предложений.
«На недавней встрече канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона с украинским лидером Владимиром Зеленским этот вопрос вообще не играл никакой роли», — сказал представитель кабмина ФРГ.
24 февраля WSJ писало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и французский президент Эмманюэль Макрон во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским призвали его к началу переговоров с Россией.