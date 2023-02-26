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11 минут назад

Зеленский назвал условие восстановления мира

Lenta.ru

Условием восстановления мира и прекращения боевых действий на территории Украины является возвращение Крыма в состав республики. Об этом в сообщении в официальном Telegram-канале заявил президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский назвал условие восстановления мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг на каждый кусочек украинской земли», — подчеркнул глава государства, завершив сообщение фразой «Крым будет свободным» на крымскотатарском языке.

Сообщение посвящено событиям 26 февраля 2014 года. В этот день противники присоединения Крыма к России устроили митинг в центре Симферополя с целью блокировать здание Верховного Совета Крыма и не допустить принятие решения о выходе из состава Украины. Протестующим удалось сорвать заседание, но захвату помещений помешала милиция.

Ранее Зеленский рассказал о подготовке к возвращению Крыма в состав республики военным путем. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся технически, оружием, усилением и формированием бригад наступления разной категории разного характера.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не исключил, что Киев начнет боевые действия на этом направлении, но подчеркнул, что успеха украинские военные не добьются.

В мире,Андрей Картаполов,Владимир Зеленский,Госдума,
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