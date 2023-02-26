Зеленский назвал условие восстановления мира

Условием восстановления мира и прекращения боевых действий на территории Украины является возвращение Крыма в состав республики. Об этом в сообщении в официальном Telegram-канале заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг на каждый кусочек украинской земли», — подчеркнул глава государства, завершив сообщение фразой «Крым будет свободным» на крымскотатарском языке.

Сообщение посвящено событиям 26 февраля 2014 года. В этот день противники присоединения Крыма к России устроили митинг в центре Симферополя с целью блокировать здание Верховного Совета Крыма и не допустить принятие решения о выходе из состава Украины. Протестующим удалось сорвать заседание, но захвату помещений помешала милиция.

Ранее Зеленский рассказал о подготовке к возвращению Крыма в состав республики военным путем. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся технически, оружием, усилением и формированием бригад наступления разной категории разного характера.