Папа Римский обратился с призывом к России и Украине

Папа Римский Франциск призвал россиян и украинцев сесть за стол переговоров в Прощеное воскресенье, рассказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. Об этом пишет ТАСС.

Севостьянов пояснил, что в личном разговоре с понтификом обсудил тему противостояния на Украине.

По его словам, Франциск предложил Москве и Киеву простить все обиды, вернуться к переговорам.

Понтифик напомнил, что главными христианскими добродетелями считаются взаимное прощение, защита жизни людей.