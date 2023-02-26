Папа Римский обратился с призывом к России и Украине

Папа Римский Франциск призвал россиян и украинцев сесть за стол переговоров в Прощеное воскресенье, рассказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. Об этом пишет ТАСС.
Севостьянов пояснил, что в личном разговоре с понтификом обсудил тему противостояния на Украине.
По его словам, Франциск предложил Москве и Киеву простить все обиды, вернуться к переговорам.
Понтифик напомнил, что главными христианскими добродетелями считаются взаимное прощение, защита жизни людей.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на предложения лидеров ФРГ и Франции Олафа Шольца и Эммануэля Макрона начать мирные переговоры с Москвой.