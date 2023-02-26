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14 минут назад

Папа Римский обратился с призывом к России и Украине

Илья Родин

Папа Римский Франциск призвал россиян и украинцев сесть за стол переговоров в Прощеное воскресенье, рассказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. Об этом пишет ТАСС.

Папа Римский обратился с призывом к России и Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Севостьянов пояснил, что в личном разговоре с понтификом обсудил тему противостояния на Украине.

По его словам, Франциск предложил Москве и Киеву простить все обиды, вернуться к переговорам.

Понтифик напомнил, что главными христианскими добродетелями считаются взаимное прощение, защита жизни людей.

Папа Римский выступил против "отмены" русской культуры

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на предложения лидеров ФРГ и Франции Олафа Шольца и Эммануэля Макрона начать мирные переговоры с Москвой.

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