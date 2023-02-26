Баку перешел в отношениях с Арменией к онлайн-дипломатии

Баку обменивается с Ереваном предложениями по мирным переговорам в онлайн-формате. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
«Сейчас, если так можно сказать, мы перешли к онлайн-дипломатии в этой сфере. Но время покажет, насколько это будет эффективно», — цитирует его Sputnik Азербайджан.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал президента РФ Владимира Путина о встрече с президентом Азербайджана на полях Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля.
16 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил членам правительства об отправке азербайджанской стороне «окончательного, полного варианта соглашения» о мире и установлении отношений, в котором учтены требования азербайджанской стороны.
7 февраля глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван получил очередные предложения Баку о мирном соглашении.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявлял, что Россия последовательно содействует Армении и Азербайджану в выработке параметров мирного договора между ними.