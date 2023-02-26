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16 минут назад

The Guardian: США грозит вторжение «суперсвиней» из Канады

Илья Родин

Северные штаты США столкнулись с новой угрозой, рассказал обозреватель The Guardian Адам Гэббат. Он пояснил, что в страну массово проникают гибридные канадские свиньи, очень умные, способные выживать в любых условиях.

The Guardian: США грозит вторжение «суперсвиней» из Канады
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эксперт Минсельхоза США Майкл Марлоу рассказал, что дикие свиньи наносят существенный ущерб сельскому хозяйству и дикой природе. Они убивают молодых оленят, уничтожают индеек и перепелов, вытаптывают фермерские поля.

Кроме того, они являются переносчиками ряда опасных заболеваний, в том числе передающихся человеку.

По его словам, разрастание популяции диких свиней началось сравнительно недавно. Оно было связано с тем, что люди желали увеличить количество этих животных в дикой природе, с тем, чтобы охотиться на них.

В конечном итоге, популяция свиней в 34 штатах достигла 6 млн голов. Они стали представлять существенную проблему.

Канадский исследователь Райан Брук рассказал, что Канада также столкнулась с неконтролируемым ростом популяции этих животных. Они распространились по территории страны площадью 1 млн кв. км.

По его оценке, «они невероятно умны, неуловимы, прячутся в густом лесном покрове, исчезают в заболоченных местах, и их очень трудно найти».

Брук подчеркнул, что особую обеспокоенность канадских и американских властей вызывает появление «суперсвиней» - гигантских животных, образовавшихся в результате как преднамеренного, так и случайного скрещивания крупных породистых свиней с дикими кабанами.

Они достигают 300 кг и выше, выживают при морозах, достигающих минус 50 градусов, пояснил ученый. Он уточнил, что кабаны прокладывают под снегом длинные туннели, создают пещеры, выстилают их дно рогозом и сухой травой.

В мире,Райан Брук,
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