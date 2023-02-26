Папа Римский обратился с призывом к России и Украине

Папа Римский Франциск в Прощеное воскресенье призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров. Об этом сообщил ТАСС председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом.

Русская православная церковь 26 февраля отмечает так называемое Прощеное воскресенье - последний день перед Великим постом. По православной традиции, в Прощеное воскресенье христиане должны вспомнить все свои обиды, нанесенные другим людям, и примириться с ними.

"Папа русским и украинцам предлагает в Прощеное воскресенье простить друг друга, простить все обиды и сесть за переговоры", - сказал Севастьянов.