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1 час назад

Global Times: лидеры ЕС могут посетить Китай в первой половине 2023 года

Газета.Ru

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель могут посетить Китай в первой половине 2023 года. Об этом сообщил посол Китая в Европейском союзе Фу Цун, передает газета Global Times.

В Китае анонсировали визит лидеров ЕС в страну
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, подготовка к визиту двух высших должностных лиц ЕС идет полным ходом, и ожидается, что в ближайшее время начнутся «очень частые взаимные визиты на высоком уровне» между ЕС и Китаем.

Фу Цун заявил, что «очень оптимистичен» в отношении восстановления отношений между Китаем и ЕС. Он отметил, что Пекин не полностью согласен с некоторыми позициями ЕС по украинскому вопросу, но не хочет, чтобы этот вопрос повлиял на развитие отношений между Китаем и Европой.

Посол подчеркнул, что ЕС следует избегать излишней эмоциональности в решении украинского вопроса. «У людей могут быть желания, но они должны смотреть правде в глаза. В противном случае эта война затянется», — сказал он.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отправится в Китай 28 февраля — 2 марта.

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Китай в начале апреля, сообщает телеканал BFMTV.

Китай заподозрили в дистанцировании от России ради Европы

Издание The New York Times ранее сообщило, что Китай остро нуждающийся в возрождении своей экономики, хочет наладить отношения с Европой и изо всех сил пытается создать дистанцию между собой и Россией.

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