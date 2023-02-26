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51 минуту назад

Guardian: США угрожает вторжение «суперсвиней» из Канады

RT на русском

Соединённым Штатам угрожает вторжение «суперсвиней», заявил обозреватель Guardian Адам Гэббат.

Guardian: США угрожает вторжение «суперсвиней» из Канады
Фото: ТАССТАСС

«Северная Америка столкнулась с новой угрозой, связанной со свиньями», — заявил он.

Гэббат уточнил, что скрещенная в 80-х годах XX века в Канаде «суперсвинья» способна выживать в холодном климате.

Как уточнил американский специалист Майкл Марлоу, эти свиньи несут огромный ущерб окружающей среде, в частности, в вопросе поедания урожая и загрязнения воды.

Ранее советник руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) Никита Лебедев оценил риск распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди диких животных в России.

В мире,Россельхознадзор,
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