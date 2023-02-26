Guardian: США угрожает вторжение «суперсвиней» из Канады

«Северная Америка столкнулась с новой угрозой, связанной со свиньями», — заявил он.

Гэббат уточнил, что скрещенная в 80-х годах XX века в Канаде «суперсвинья» способна выживать в холодном климате.

Как уточнил американский специалист Майкл Марлоу, эти свиньи несут огромный ущерб окружающей среде, в частности, в вопросе поедания урожая и загрязнения воды.