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23 минуты назад

Глава ЦРУ допустил передачу Китаем оружия Москве

Lenta.ruиещё 2

Власти КНР рассматривают возможность передачи летального вооружения России, считает глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс. Своим мнением он поделился в интервью CBS News.

Глава ЦРУ допустил передачу Китаем оружия Москве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы уверены, что китайское руководство рассматривает возможность предоставить летальное вооружение», — сказал Бернс.

По словам Бернса, у Вашингтона нет доказательств фактических поставок, так как Пекин еще не принял окончательного решения по данному вопросу.

Директор ЦРУ подчеркнул, что решение об отправке вооружения Москве станет «очень рискованной и неразумной ставкой» для председателя КНР Си Цзиньпина.

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Ранее власти США заподозрили Пекин в намерении помочь России вооружениями. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, КНР якобы планирует поставить России оружие и боеприпасы. МИД Китая призвал Вашингтон перестать распространять дезинформацию, подчеркнув, что оружие на поле боя поставляют США, а не Китай.

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