Глава ЦРУ допустил передачу Китаем оружия Москве

Власти КНР рассматривают возможность передачи летального вооружения России, считает глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс. Своим мнением он поделился в интервью CBS News.

«Мы уверены, что китайское руководство рассматривает возможность предоставить летальное вооружение», — сказал Бернс.

По словам Бернса, у Вашингтона нет доказательств фактических поставок, так как Пекин еще не принял окончательного решения по данному вопросу.

Директор ЦРУ подчеркнул, что решение об отправке вооружения Москве станет «очень рискованной и неразумной ставкой» для председателя КНР Си Цзиньпина.